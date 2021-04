Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2021: Ariete

Bella questa luna per il segno dell'ariete soprattutto per chi ha già qualcuno nel cuore. Sul lavoro potrebbero arrivare delle nuove proposte da cogliere al volo. Sembra proprio che le cose stiano andando per il verso giusto, finalmente!

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile: Toro

Il segno del toro deve stare molto attento alle questioni legate al lavoro e alle finanze. L'amore non crea più problemi grazie alla luna che non è più opposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile: Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli potrebbero accusare qualche problema dal punto di vista familiare per questa luna non proprio favorevole. Sul lavoro meglio non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile: Cancro

Il segno del cancro può vivere intensamente l'amore grazie a questo periodo che sembra favorire proprio i sentimenti. Sul lavoro potrebbe esserci qualche difficoltà ma bisogna trovare gli accordi giusti.



