Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020: Ariete

C'è un po' di agitazione nell'arie per il segno dell'ariete che potrebbe essere un po' insofferente e insoddisfatto. Non c'è motivo di sentirsi così, dopotutto, il 2021 sarà un anno molto importante e di rinascita. Sono tanti i nuovi progetti che prenderanno il volo anche se non si otterrà tutto e subito come si vorrebbe. Non bisogna avere fretta, piano piano tutto andà per il verso giusto, anche in amore! Venere è favorevole e le storie che nascono in questo periodo possono diventare importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020: Toro

È un po' critico questo martedì per il segno del toro perché sente mancargli qualche certezza. Ci sono dubbi lavorativi e di soldi ma entro i prossimi aprile e maggio si prenderanno decisioni di lavoro rivoluzionarie. Anche in amore le cose andranno meglio, soprattutto a gennaio, un mese molto significativo per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli devono iniziare a risparmiare qualche soldo in vista del prossimo anno. Si hanno progetti ambiziosi ma che vanno finanziati. Ora conta schiarirsi le idee sulla strada da intraprendere. Giove e Saturno sono favorevoli e portano grandi vantaggi soprattutto ai nati nella prima decade e anche una bella grinta che non guasta mai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2020: Cancro

Il cancro dovrebbe iniziare a organizzarsi per il capodanno perché la luna sarà nel segno e sarebbe un peccato trascorrere questa giornata senza fare niente. Oggi si può ritrovare una bella positività e nei prossimi giorni le stelle favoriscono anche gli incontri e i nuovi progetti. Solo Marte è contrario e potrebbe creare qualche noia ma niente di insuperabile. L'importante è tenere il morale alto perché ci si è liberati dall'opposizione di Saturno!



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione