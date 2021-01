Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete avrà un weekend molto promettente e i buoni frutti inizieranno a vedersi già da domani. Nonostante tutti i problemi attuali questo segno potrà risalire la china alla grande e tra febbraio e marzo si potrebbe perfino ricevere un piccolo compo di fortuna. Questo non vuol dire che si supereranno le difficoltà dal'l'oggi al domani però si va incontro a un periodo più felice. L'amore non va trascurato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021: Toro

Il segno del toro oggi è ancora più nervoso di ieri, al limite del collerico. Si faticherà a contenere gli scatti d'ira e per questo converrà avere molta prudenza. e non si fa attenzione c'è il rischio che si passi dalla parte del torto. In amore "usate le pinze"!

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una giornata positiva e d'ora in avanti, fino al 10 febbraio, avrà belle occasioni per essere più sereno. Si potranno risolvere problemi che ci si trascina da tempo e converrà sfruttare le stelle con intelligenza senza concentrarsi solo su progetti poco concreti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro sia oggi che sabato e domenica avrà belle giornate da sfruttare. Ci si sentirà finalmente di nuovo in forma e si avrà anche una bella voglia di ripendere in mano un discorso d'amore. Se c'è qualcuno a cui siete interessati o se avete iniziato una nuova storia da poco buttatevi, mettetevi più in gioco!

