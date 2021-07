Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è nel vostro segno e questo evento favorisce i nuovi incontri. Occhio solo all'impulsività che potrebbe far fare scelte un po' azzardate. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna agire e anche impegnarsi a non dire proprio tutto quello che si pensa. Belle novità in arrivo a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Toro Cari toro, oggi iniziate la giornata con il piede giusto. In amore si può recuperare e anche per i single ci saranno belle novità. Sul lavoro le decisioni vanno prese con estrema calma. Non siate frettolosi. Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, oggi le stelle parlano d'amore e se ci sono state crisi di coppia oggi si troveranno soluzioni. L'importante è non mettere in discussione una relazione per un nonnulla. Sul lavoro aspettatevi chiamate e novità. Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021: Cancro Con la luna dissonante i cancretti potrebbero subire un po' di problemi d'amore. Sul lavoro ci sono ritardi ma nulla di grave.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 luglio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione