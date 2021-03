Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021: Ariete

Le pressioni sul lavoro sono tante e voi non ne potete più ma magari potete provare a cercare di trovare anche il lato positivo. Non sempre tutto viene per nuocere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021: Toro

Saturno non è più dalla vostra parte e per questo non sarà una delel migliori giornate. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettere le mani su un vostro progetto ma attenti, basta tenere gli occhi aperti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021: Gemelli

Cari gemelli, voi state lavorando sodo e otterrete molto presto i risultati sperati. In amore c'è qualcosa che non sta andando per il meglio ma cercate di dare importanza al dialogo per ritrovare l'armonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2021: Cancro

Venere e Sole regalano la massima energia al cancro che potrà mettersi finalmente in gioco come vuole. Sfruttatelo il vostro potenziale perché ci saranno nuove sfide dalle quali uscirete a testa alta.



