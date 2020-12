Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020: Ariete

La Luna di oggi crea un po' di fastidi al segno dell'ariete, soprattutto nei rapporti con gli altri ma questo segno resta sempre in una fase di grande evoluzione. Ci vuole pazienza ma non manca il coraggio di affrontare le novità che la vita mette di fronte. Il vero e proprio ritorno in scena di questo segno ci sarà dal 17 dicembre in poi ma i miglioramenti si vedono già fin da ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020: Toro

Il toro è un po' agitato oggi. C'è qualcosa che non quadra nelle relazioni ma il consiglio è quello di rimandare le discussioni a dopo la seconda metà di dicembre. In questo momento la vita dei toro sembra essere un po' a soqquadro da diversi punti di vista, sia quello amoroso che lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli vanno incontro a un bel 2021 che sarà l'anno della riscossa per questo segno e per tutti gli altri segni d'aria. Nonostante il difficile momento che tutti stiamo vivendo i gemelli sono tra i segni che possono viverlo al meglio e fare qualcosa di più. Il punto di svolta è vicino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2020: Cancro

Il cancro ha ancora la Luna attiva e dovrebbe dedicare la giornata di oggi alle emozioni e alle relazioni. Venere favorevole facilita una rimessa in gioco di questo segno dopo un periodo difficile. Da fine dicembre, poi, Saturno non sarà più opposto e liberandosi di questo peso tornerà anche un grande ottimismo.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione