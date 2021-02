Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021: Ariete

La giornata di oggi è piuttosto strana per il segno dell'ariete. Ci sarà qualcosa che provocherà angustia e anche un certo senso di disagio. Forse dipende dal fatto che questo periodo è un po' di stallo e rimettersi in corsia costa un po' di fatica. Ci si sente, per certi versi, stanchi e riprendere il ritmo di una volta costa davvero tanta fatica. Entro la primavera ci saranno belle novità e da sabato l'amore riprenderà quota.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro ha una giornata particolarmente agitata oggi. Bisogna avere prudenza sia in amore che sul lavoro perché reagire di pancia al primo ostacolo non sarebbe proprio ottimo. Ci sarà una certa inquietudine interiore in questa giornata, anche per i toro più tranquilli e avere insicurezze sul futuro di certo non aiuta, ancora di più un segno di terra come questo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli inizia un nuovo periodo della sua vita molto proficuo. Si hanno diversi pianeti dalla propria parte che ifluiranno in modo positivo sia sull'amore che sul lavoro e i contatti. Bisogna approfittare di questo cielo per allargare la propria rete di amicizie, anche se onine, perché saranno preziose. La cosa importante è non chiudersi in se stessi, anche in amore perché Venere aiuta anche in caso di litigi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha un'altra giornata al rallentatore ma da giovedì si potrà ricominciare a ingranare. Giovedì e venerdì saranno due giorni promettenti quindi, iniziate da subito a fare programmi. Le stelle favoriscono gli incontri ma bisognerà rimboccarsi le maniche per ricostruire la propria vita sotto tutti i punti di vista. Marzo sarà un bel mese e regalerà belle opportunità.



