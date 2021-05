Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete se ha dei rami secchi da tagliare dovrebbe farlo proprio ora e allo stesso tempo lasciarsi andare alle nuove esperienze. Sul lavoro bisogna, invece, fare le cose con calma altrimenti si rischia di perdere solo tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021: Toro

Il segno del toro ha la luna dissonante che potrebbe far riemergere vecchie discussioni. Sul lavoro è giunto il momento di cogliere le occasioni senza, però, eccedere. Attenzione anche agli acquisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli non deve tralasciare le nuove conoscenze peché potrebbero essere molto intriganti. Per quanto riguarda il lavoro le giornate sono promettenti e da domani anche Mercurio sarà nel segno e aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2021: Cancro

Il cielo del segno del cancro invita a fare nuovi incontri e un'amicizia potrebbe rivelarsi utile nel futuro. Sul lavoro chi aspetta un rinnovo dovrà trattare.

