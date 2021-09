Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia in modo un po' piatto, dopotutto bisogna aspettare che Venere smetti di essere contraria e non manca molto. Per quanto riguarda il lavoro, sta per tornare la serenità anche se oggi ci sarà ancora un po' di confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Toro

Cari toro, dal 10 del mese Venere inizierà la sua opposizione e porterà qualche problema d'amore. Sul piano lavorativo probabilmente si è stati vittima di un voltafaccia di qualcuno e si è dovuto rinunciare a un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli la giornata inizia abbastanza bene, soprattutto per le giovani coppie. Sul lavoro si è nervosi e forse si è messa troppa carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti la luna è nel vostro segno e vi spinge a godere dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro cercate di dare quella svolta necessaria alla vostra vita. Non accontentatevi di ciò che avete.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 settembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione