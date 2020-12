Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020: Ariete

L'ariete dovrebbe cercare di pensare al futuro con positività e buttarsi alle spalle la negatività provocata da quest'anno. Manca poco all'inizio del nuovo anno che valorizzerà le doti dei nati sotto questo segno proprio come è accaduto in queso 2020 per i segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020: Toro

Oggi il toro dovrebbe analizzare la propria vita sotto ogni punto di vista anche quello amoroso. Le prossime 48 ore sono promettenti e permettono di organizzare qualcosa di bello. Anche se non si può festeggiare l'ultimo dell'anno con molte persone non fa molta differenza per il toro che preferisce i pochi ma buoni affetti veri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli devono iniziare a pianificare il 2021 con cura. Bisogna tenere a mente che verso l'11 febbraio ci sarà una congiunzione di pianeti che favorirà in particolar modo i segni d'aria quindi tenetevi pronti perché il 2021 riserverà grandi sorprese. In amore, però, c'è da fare i conti con Venere opposta!

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2020: Cancro

Il cancro ha la luna nel segno oggi e l'emotività eumenterà a dismisura. Il primo dell'anno potrebbe portare emozioni speciali anche se si sarà piuttosto impegnati. Forse i cancretti avrebbero voluto festeggiare l'inizio del nuovo anno con più clamore perché si sono liberati di un grande peso quest'anno, cioè l'opposizione di Saturno che li ha bloccati per un bel po'.

