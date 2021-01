Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021: Ariete

L'ariete oggi deve affrontare l'amore anche perché più si avvicina febbraio e più le emozioni saranno importanti. Si sente un grande bisogno di appoggiarsi a qualcuno e di sentirsi supportati. Nei prossimi giorni le stelle favoriscono le nuove conoscenze e chi è solo da tempo dovrà uscire allo scoperto. Sono più faticosi i rapporti con vergine e capricorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021: Toro

Oggi il toro ha una giornata interessante. La luna è complice e potrebbe portare a un regalo inaspettato. Nonostante questo da giorni ci si porta dietro una profonda stanchezza e anche qualche dubbio. Mancano certezze di cui si avrebbe bisogno ma bisognerà aspettare maggio per avere più conferme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli dovrebbero riposarsi un po' ed evitare di strapazzarsi troppo. Nelle prossime ore si potrebbe avere una certa sensazione di oppressione e anche difficoltà a liello familiare. Attenzione al morale che potrebbe arrivare sotto i piedi. Meglio non fae troppi sforzi e aspettare che l'umore torni alto. Ricordatevi che questo è un periodo particolarmente promettente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2021: Cancro

Oggi il cancro dà il via a un weekend intrigante per i sentimenti. Sarebbe meglio non sottovalutare un toro o una vergine che potrebbero riservare sorprese. Chi ha una relazione potrà contare su belle stelle per il weekend. Chi, invece, ha concluso una relazione lo scorso anno dovrà cercare di ritrovare il sorriso.



