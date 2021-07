Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi potreste scatenare voi stessi polemiche con il partner ma non mancheranno i chiarimenti a fine giornata. Sul lavoro ci sono questioni da risolvere ma va meglio dalle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021: Toro Bella questa giornata per i nati toro che potrebbero approfittarne per prenotare un viaggio. Sul lavoro non bisogna mollare perché le stelle di questo periodo possono regalare tanto. Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021: Gemelli È un periodo particolare per i gemelli dal punto di vista amoroso dove vengono a mancare un po'di certezze. Sul lavoro, meglio evitare discussioni anche perché i problemi di risolveranno prima del previsto. Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, meglio aspettare domenica prima di parlare con il partner di certe questioni. Sul lavoro anche, accantonate l'istinto e analizzate analiticamente le proposte.

