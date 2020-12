Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020: Ariete

L'ultima giornata dell'anno per il segno dell'Ariete sarà un po' confusa. C'è la probabilità che si passerà un Capodanno un po' sottotono ma non bisogna buttarsi giù c'è del bello anche nella semplicità e nelle cose piccole. Questa fine dell'anno sarà diversa per tutti ma bisogna guardare oltre perché ci saranno due anni importanti per l'ariete. Recupera l'ottimismo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020: Toro

Questo capodanno permetterà al toro di godere dell'intimità degli affetti familiari e questo non sarà certo un sacrificio, anzi! In questa giornata si può trovare lo stimolo e la grinta per affrontare il futuro. Meglio solo non fare le ore piccole perché tra venerdì e sabato ci sarà una luna contraria e si dovrà fare attenzione a non discutere con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli portano a termine questo 2020 con tanti buoni propositi e chi non li ha deve trovarli. Si ha bisogno di fare tanti nuovi progetti per il 2021 perché ormai si è più maturi e completamente diversi rispetto allo scorso anno. Ci sono nuovi riferimenti sia nel lavoro che nella vita privata e qualcuno potrebbe anche aver cambiato partner se ci sono stati troppi problemi di recente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2020: Cancro

Il cancro ha ancora la luna nel segno anche a Capodanno anche se questa giornata non sarà proprio piena di energie. Nei mesi che verranno potrebbero emergere rivali e ostacoli da affrontare ma Saturno non è più contrario quindi ogni blocco potrà essere risolto. Si ha la forza di superare le difficoltà e anche la fortuna di ricevere belle notizie.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione