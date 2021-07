Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi vi sentite più dinamici anche grazie al favore di sole e Mercurio. Gli amori in difficoltà possono ripartire e sul lavoro si recupera una bella energia. Belle le stelle del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021: Toro

Cari toro, la luna è nel vostro segno e questo è un momento positivo per l'amore. Sul lavoro, se non siete soddisfatti ora potete mettervi in gioco in qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, queste stelle sono dalla vostra parte e soprattutto i giovani di questo segno potranno fare grandi progetti entro la fine dell'estate in amore. Sul lavoro non bisogna avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, dopo giornate difficili da oggi potete tornare a vivere l'amore con serenità. Dal punto di vista lavorativo ora si mettono le basi per progetti autunnali importanti.



