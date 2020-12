Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi per il segno dell'ariete parte in modo molto interessante anche se il vero e proprio traguardo verrà tagliato dal 17 dicembre quando Giove diventerà finalmente favorevole. I cambiamenti in positivo, però, iniziano a farsi già sentire. Si possono vivere belle emozioni in questo periodo e iniziare una nuova sfida che renderà protagonisti nel 2021. Tutte le situazioni sia personali che lavorative nate nell'ultimo periodo vanno riviste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020: Toro

I toro iniziano a sentire un po' la fatica di questo periodo e in alcune giornate, come quella di oggi, il nervosismo è piuttosto alto. Il consiglio è quello di fare le cose con cautela e cercare di non agitare troppo le acque intorno a sé. La tensione nell'aria è palpabile ma attenzione a non riversarla troppo sugli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli devono cercare di essere più positivi nei rapporti con gli altri. Il prossimo anno sarà importante e tra qualche settimana torneranno favorevoli due pianeti importanti come Giove e Saturno che possono dare tanto. C'è una vera e propria rinascita in atto. Si è pronti a ripartire, anche da zero, invece che ripetere sempre le stesse cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2020: Cancro

Il cancro in questo fine settimana sente il bisogno di vivere delle emozioni vere. Quella di oggi è una buona giornata reludio di un 2021 che farà tornare questo segno di nuovo protagonista delle proprie azioni e sensazioni. L'unico consiglio è quello di prediligere l'amore e i rapporti sinceri e con un cielo così bello tutto può ripartire per il meglio, anche dopo due anni difficili.



