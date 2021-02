Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete avrà una bella energia per tutto il mese e questo permetterà di risolvere diversi problemi del passato. Sul lavoro ci si sentirà con qualche ostilità da parte di qualcuno ma bisogna prendere la situazione di petto e dire di smetterla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021: Toro

Oggi per il segno del toro l'amore passa in secondo piano e le energie vengono spese tutte sul lavoro. Attenzione alla luna opposta, potrebbe causare qualche ostilità. Il lavoro causa stress e chi ha cercato di mettersi contro qualche toro sarà allontanato ma restare fuori da questo caos risulterà non proprio facile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha passato un periodo difficile in amore ma si potrebbe ottenere qualcosa in più, basta solo essere positivi. Sul lavoro bisognerà trovare di nuovo un modo per far andare le cose e forse a non funzionare è proprio qualcuno che si mette contro di voi e non le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2021: Cancro

Il cancro deve stare attento alle provocazioni in amore e fare le cose con calma. Questi ultimi due giorni sono stati altalenanti ma andrà sempre meglio con il tempo. Il 2019 e il 2020 sono stati devastanti per i cancro, soprattutto a livello lavorativo e se ne sente ancora il peso ma ora è arrivato il momento di recuperare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione