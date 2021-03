Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata che inizia in modo positivo e potrebbe dare la possibilità di superare anche una profonda tensione che si prova da un po'. Bisogna impegnarsi per portare avanti progetti lasciati in sospeso e per quanto riguarda l'amore, tutto a gonfie vele!

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro devono cogliere l'attimo per risolvere alcune questioni amorose. La luna è a vostro favore e favorisce anche i nuovi incontri. Se vi interessa qualcuno non abbiate paura di fare un passo avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021: Gemelli

Giove, cari gemelli, è dalla vostra parte oggi, quindi evitate le provocazioni, soprattutto quelle che riguardano l'amore, e impegnatevi molto sul lavoro. Verso sera potrete ricevere una chiamata importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi si sentirà abbastanza frastornato. Siate prudenti, soprattutto nei confronti degli altri e se dovete prendere decisioni importanti pensate bene a tutto. Potrebbe salire la tensione in amore, soprattutto verso sera.



