Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, cercate di porre fine alle polemiche in amore anche perchè Venere opposta non aiuta. Sul lavoro, invece, impegnatevi nei progetti che avete giò avviato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021: Toro

Cari toro, attenzione alle vostre storie d'amore, soprattutto quelle non facili da gestire Sul lavoro, invece, bisogna scegliere tra più proposte ma bisogna mantenere la calma perché non si ha l'appoggio di Saturno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore ci sono speranze quindi imparate a lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione ai problemi economici che potrebbero causarvi un po' di preoccupazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021: Cancro

Per il segno del cancro il weekend inizia bene, soprattutto per chi è già in una relazione. Se siete single, invece, potreste fare delle nuove e interessanti conoscenze. Sul lavoro bisogna fare delle scelte.

