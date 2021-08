Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021: Ariete

Se c'è qualcosa che non va in amore, cari ariete, cercate di trovare subito una soluzione. Sul lavoro, invece, tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare a breve delle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021:Toro

La giornata è molto interessante per l'amore e non bisogna aspettare il weekend per farsi avanti con la persona che piace. Sul lavoro, invece, siete ancora dubbiosi cari toro ma bisogna che chiariate le idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è Venere contraria che spinge ad allontanare le tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bene per i dipendenti anche se ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021: Cancro

Per i cancretti questa giornata parte bene per i sentimenti con la luna nel segno che amplifica le emozioni. Sul lavoro arrivano buone notizie e se svolgete una mansione creativa avrete maggiori vantaggi.



