Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2021: Ariete

Cari ariete il momento più caldo della settimana arriverà nel weekend grazie alla luna nel segno. Sul lavoro chi pensa di aver subito un'inguistizia dovrà farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2021: Toro

Cari toro oggi dovete cercare di evitare le tensioni perchè c'è un po' di nervosismo nell'aria. Sul lavoro tutto dipenderà da voi ma ci sarà senza dubbio un progresso e una bella conferma.

Oroscopo Paolo Fox ggi 5 maggio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha davanti a sé giornate che portano fiducia in amore. Sul lavoro questa giornata sarà un po' particolare con Mercurio in transito nel vostro segno ma questo pianeta potrebbe regalarvi novità importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2021: Cancro

La luna è favorevole per il segno del cancro e anche Giove lo sarà tra qualche giorno. Tutte le coppie che vogliono fare figli sono davorite e nel lavoro chi ha un'attività autonoma potrebbe recuperare o fare una scelta decisiva per il futuro.



