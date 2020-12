Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020: Ariete

Questa è una domenica forte per l'ariete in un periodo un po' confuso. Le stelle sono importanti per i sentimenti, chi vuole innamorarsi, convivere, sposarsi o fare un figlio potrà contare su un 2021 molto favorevole da questo punto di vista. Chi è già sposato o fatto figli dovrebbe accorciare le distanze perché i rapporti a ottobre potrebebro essersi ossidati un po'. Solo le storie più critiche non si salveranno, le altre avranno modo di sanarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020: Toro

Il toro ha iniziato questo weekend in modo un po' sbandato e con qualche polemica. Bisogna capire con chi si è arrabbiati o forse, si sta vivendo solo un momento di noia. Ad ogni modo, la seconda metà di questa giornata andrà meglio. In amore c'è Giove che suggerisce di non fare il passo più lungo della gamba. I soldi sono un problema in questo periodo e c'è chi ha speso tanto per la casa ma adesso bisognerebbe contenersi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno tanti progetti in mente e se fino a poco fa sembrava che nessuno vi desse retta, già da metà dicembre ma ancora di più dal prossimo anno si avranno intorno referenti validi. Bisogna muoversi e portare avanti le proprie idee, anche in amore. Non bisogna arrendersi e in questi giorni sarà importante recuperare un discorso lasciato in sospeso in passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020: Cancro

Il cancro nonostante è vicino alla liberazione, non sente ancora la vitalità che lo accompagnerà in tutto il 2021. Marte è contrario e questo può aver causato qualche problema a livello fisico ma a breve si potrà ripartire con forza. Con Venere favorevole c'è una grande voglia di amare e innamorarsi. Le storie nate da poco possono essere stravaganti ma in questo periodo le stranezze e i contrasti piacciono al cancro e sono quelli buoni che fanno crescere.

