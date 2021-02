Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete oggi deve concentrarsi sui sentimenti. Quando si ha sole, Venere, Mercurio, Giove e anche Saturno dalla propria parte è un'opportunità che non andrebbe sprecata in alcun modo. D'ora in poi sarà un periodo molto significativo anche per i nuovi incontri e per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro deve avere un bel po' di prudenza oggi e dosare con cura molte parole. L'umore sarà migliore rispetto al passato anche se i dubbi lavorativi e amorosi non sono proprio spariti del tutto. Bisogna essere più diplomatici invece che prendere sempre le cose di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021: Gemelli

Per i gemelli questo sabato e domenica saranno due giornate particolari in cui si potrebbe avere qualche diverbio. L'importante è mantenere la calma anche perché ora come ora c'è un gran bisogno di stare con qualcuno che vi capisca ma che allo stesso tempo sia curioso e intraprendente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi ha una bella motivazione che dovrebbe sfruttare per esternare ciò che si prova nei confronti di qualcuno. In questo periodo bisogna puntare sull'amore anche perché Venere sta per tornare attiva.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione