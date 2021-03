Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021: Ariete

La luna oggi è nel segno dell'ariete e questo favorisce i nuovi incontri, soprattutto per chi è solo da tempo. Sul lavoro ci sono insicurezze a causa di qualche problema con colleghi ma cercate di restare concentrati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021: Toro

Marte è nel segno del toro in questo sabato e favorirà la realizzazione di un progetto su cui ci si sta impegnando da molto tempo. Se in serata nasceranno piccole tensioni, non dategli troppa corda e cercate di superarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021: Gemelli

In questa giornata di sabato i gemelli vivranno di pari passo con i propri sentimenti. Sul lavoro si stanno superando tante sfide ma meglio non abbassare la guardia adesso che l'errore è sempre dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 marzo 2021: Cancro

Venere inizia un bel transito nel segno del cancro che deve prepararsi ad avere molta energia da sfruttare al meglio in amore. Le proprie idee, ultimamente, sono apprezzate da tutti quindi continuate a dedicarvi ai nuovi progetti e sfruttate al meglio tutta la rinnovata energia e stima in voi stessi.



