Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021: Ariete

Cari ariete non mancano le emozioni in amore con un cielo che non può che far battere il cuore dei nati sotto questo segno. Sul piano lavorativo si procede bene e bisogna fare di tutto per sfruttare il favore delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021: Toro

Cari toro, in amore meglio non alimentare scontri inutili, soprattutto in questo weekend. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete meno produttivi e potreste anche diventare abbastanza insofferenti all'acolto di richieste che non vi vanno giù.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021: Gemelli

Per i gemelli questo è un cielo che chiede di non pensare troppo al passato anche perché solo così si potranno scaricare le tensioni. Sul lavoro, invece, si è un po' affaticati ma meglio circondarsi di facce amiche per tornare a sorridere un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti, torna la passione in amore e tenete gli occhi aperti sul lavoro perché i nuovi progetti sono favoriti in questo periodo. È il momento di darsi da fare.



