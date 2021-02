Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete oggi ha la luna in buon aspetto insieme ad altri 5 pianeti in ottima posizione. Nonostante tutto, però, anche se la strada intrapresa è quella giusta si dovrà ancora affrontare diverse difficoltà per raggiungere i propri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021: Toro

La malinconia accumulata in questi ultimi giorni inizia finalmente a scomparire. C'è ancora qualche problemino da risolvere in amore ma si dovrebbero riuscire a risolvere entro fine mese senza troppi problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una domenica un po' complicata. Si potrebbe incappare in qualche problema di troppo e ci si sentirà abbastanza sotto pressione e proprio per questo bisognerà essere molto cauti nei rapporti con gli altri, soprattutto con chi proverà a rimproverarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi dovrà iniziare a concentrarsi sull'amore. Sta per iniziare un periodo molto promettente che avrà il suo culmine a fine mese quando Venere sarà attiva. Questa opportunità non va sprecata in alcun modo. Non fissatevi sul frequentare persone troppo complicate solo perché apparentemente più interessanti.



