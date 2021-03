Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021: Ariete

Luna, sole, Venere, Mercurio, Giove e Saturno sono a favore dell'ariete oggi. C'è ancora qualche difficoltà da superare ma piano piano si sta tornando a essere motivati e grintosi. Oggi le stelle favoriscono i progetti di coppia e anche le nuove conoscenze per i single.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021: Toro

Il toro può recuperare oggi anche se potrebbe avere un po' di malumore nel corso della giornata. Anche se questo periodo non è dei migliori si può provare a liberarsi dei pensieri negativi. Prudenza in amore!

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021: Gemelli

I gemelli hanno la luna opposta e potrebbe emergere qualche grattacapo. È da un po' di tempo che che si sente l'esigenza di stare da soli e rilassarsi. Abbiate prudenza soprattutto se avrete intorno persone puntigliose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2021: Cancro

I cancretti hanno una bella domenica davanti a loro per recuperare in amore. Ste per iniziare un periodo favorevole per l'amore che avrà come apice la fine del mese grazie a una Venere attiva. Cogliete le opportunità che vi capiteranno.

