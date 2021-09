Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, oggi purtroppo è un di quelle giornate in cui non potrete dire tutto quello che pensate. Mantenete la camla sia a casa che sul lavoro dove vi sembra di non ottenere risultati ormai da un po'. Ma bisogna avere ancora un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Toro

Per i toro questa è una giornata con la luna che dà una mano ai sentimenti e porta belle notizie in amore. Sul lavoro, attenzione al denaro e anche a chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi è un giorno particolare per i sentimenti a causa di una luna dissonante. Le dicsussioni con il partner andrebbero evitate, o perlomeno, rimandate a domani. Il lavoro promette bene e avrete modo di incontrare qualcuno in grado di aiutarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021: Cancro

Per i cancretti inizia una giornata bella per l'amore e i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro c'è un piccolo calo ma niente di troppo grave.



