Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020: Ariete

Le cose iniziano finalmente a funzionare da questa giornata di martedì. L'oroscopo migliore partirà dal prossimo lunedì ma già da ora si inizia a percepire tutta la positività che presto invaderà questo segno zodiacale. In questa settimana l'ariete può stupire tutti, perfino se stesso. Ci sarà una rinascita e piano piano le cose, anche se adesso sembrano andare mediocramente, decolleranno. Questo segno non dovrebbe pensare solo ai problemi ma dedicarsi anche alle emozioni. Molto presto si potrà superare il diagio vissuto quest'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020: Toro

Il toro può ricevere qualche conferma sul lavoro ma molti vivono una forte incertezza su cosa potrebbe accadere nella prossima primavera ed estate. Alcuni lavori sono part-time per ora ma inizieranno nuovi progetti anche se qualcuno di già avviato finirà. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali emerge un po' di noia. Bisogna recuperare un feeling nei rapporti più in crisi. C'è un grande bisogno di nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020: Gemelli

Oggi la luna è dissonante per i gemelli e questo può portare a uno stato di forte irritabilità fino a mercoledì. Non bisogna buttarsi giù, però, anche se la situazione astrologica non è delle migliori. Ci sono degli impedimenti e una certa fatica fisica ma non durerà a lungo perché il prossimo anno i gemelli saranno tra i segni più forti. Quindi, le intuizioni valide vanno sfruttate al meglio e il passato va dimenticato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020: Cancro

Il cancro deve fare il punto della situazione. Presto ci saranno grandi novità o un'occasione per distaccarsi da un passato pesante. Gli imprenditori tornano a far ripartire al meglio le loro attività e in questi giorni è molto importante programmare le cose in vista el nuovo anno. Questo è un bel cielo perché c'è una vera e propria liberazione dai pianeti contrari e dalla prossima settimana si inizierà a riprendere quota. Si spera che anche l'amore torni a essere convincente, quindi, meglio darsi da fare.



