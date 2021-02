Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021: Ariete

L'ariete inizia questa nuova settimana di febbraio con la luna in aspetto contrario. Nel corso di questa giornata si potrebbe essere colti da alcuni piccoli momenti di stanchezza e anche un po' di pessimismo. Non vi scoraggiate perché si preannunciano giornate molto promettenti nel futuro prossimo e si avrà una marcia in più rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021: Toro

Il toro in questo lunedì ha qualche dubbio e nei prossimi giorni potrebbe avere qualche rallentamento sul lavoro. Bisogna ridedicarsi a un vecchio un progetto e rimetterci mano ma, nonostante questi piccoli ostacoli lavorativi, i rapporti con gli altri migliorano. In amore serve ancora un po' di prudenza, soprattutto se si dovrà rimettere in discussione un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021: Gemelli

Per i gemelli a partire da questo lunedì inizierà un periodo di grande forza. I giorni successivi potranno regalare delle belle emzioni ed entro poche settimane ci si potrà alleggerire di un peso che affliggeva da tempo. Sta per arrivare il vostro momento di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2021: Cancro

Il cancro inizia una nuova settimana con la luna opposta che potrebbe suscitare nuovi ripensamenti. Bisogna essere prudenti perché si potrebbe vivere qualche disagio. Nonostante questo piccolo cambio di mood la settimana sarà interessante ed entro fine febbraio si potrà perfino recuperare un sentimento. Tensioni sul lavoro.

