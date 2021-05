Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021: Ariete

Cari ariete in questo fine settimana se siete single avrete molte opportunità grazie alla luna e a venere favorevoli. Le coppie stabili, invece, dovrebbero cercare di stare insieme di più. A lavoro allontanate i pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021: Toro

Cari Toro non agitatevi troppo e non fasciatevi la testa prima di rompervela. Oggi dovete gestire i problemi familiari con più leggerezza. A lavoro c'è un po' di confusione e se non siete convinti di cambiare, non fatelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli in questo weekend potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Avete una grande voglia di innamorarvi. Sul lavoro potrebbe venire fuori qualche problema ma lo supererete senza problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti questa luna è un po' insolita quindi siate prudenti. Per quanto riguarda il lavoro biogna riflettere bene soprattutto se ci sono contenziosi economici in gioco.



