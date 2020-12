Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020: Ariete

L'ariete è un po' preoccupato oggi. Giovedì la luna sarà in opposizione e gli effetti iniziano a sentirsi già da ora. I disagi l'ariete li sta vivendo da qualche mese ormai quindi possiamo dire, niente di nuovo sotto il sole, però c'è un grande cielo in vista della seconda metà di dicembre. In queste ore tutto sommato si è forti solo di sera potrebbe esserci qualche dubbio in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020: Toro

Il toro dovrebbe riavvicinarsi alla famiglia e alle persone che gli vogliono bene. Da qualche giorno si è un po' nervosi ma non bisogna farsi prendere da rancori o rimorsi. Le cose che si stanno facendo ora andranno piuttosto bene, anche sul lavoro. Dicembre è il mese ideale per far partire nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno una luna favorevole su cui possono contare anche se Sole e Mercurio restano opposti. C'è una fase di transizione che si sta vivendo che non è solo lavorativa ma anche economica. Bisogna fare attenzione se si sta vivendo una separazione o c'è qualche problema di lavoro. Per aprire nuovi progetti bisogna chiudere i vecchi. Qualche spesa di troppo in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020: Cancro

I cancretti non devono fossilizzarsi sul passato. È molto difficile farlo per un segno come questo però ora sarebbe davvero il caso di abbandonare tutto ciò che non porta a niente. Dal 17 dicembre Saturno non sarà più opporto, così come Giove che tornerà positivo con la fine di dicembre. Bisogna liberarsi di certe zavorre ed essere sinceri con se stessi per vivere al meglio il prossimo anno.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione