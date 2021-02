Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete si sveglierà con la luna in aspetto contrario e questo potrebbe causare un certo calo fisico e anche un po' di nervosismo. Non bisogna demoralizzarsi, però, perché c'è un passaggio di Saturno e Giove nel segno che regala un quadro astrologico migliore e, soprattutto, diverso da quello dell'anno scorso. Un po' di pazienza e tutto inizierà a filare liscio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021: Toro

Oggi, il toro, può iniziare a contare sui benefici di questa luna in buon aspetto che regala energia e vitalità. Bisogna approfittare di questo stato d'animo per concentrarsi sull'amore e suoi propri affetti. C'è qualcuno che reclama la vostra attenzione ma occhio a non prendere decisioni troppo azzardate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021: Gemelli

L'oroscopo di oggi parla di stelle che danno una spinta a lanciarsi in qualcosa di nuovo. C'è un cielo per cui diventa quasi impossibile non ottenere cambiamenti e opportunità. Solo chi deciderà di non mettersi in gioco resterà a bocca asciutta. Tutto dipende da voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2021: Cancro

Oggi la luna inizia un'opposizione che potrebbe dare filo da torcere ai nati sotto il segno del cancro. Gestire il nervosismo e l'agitazione non sarà facile ed è per questo che bisognerà avere molta prudenza, soprattutto nei rapporti con gli altri. Le decisioni importanti vanno rimandate più in là.



