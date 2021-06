Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Ariete

Cari ariete attenzione all'amore perché Venere è dissonante e richiede prudenza nelle relazioni. Le coppie forti, però, non hanno nulla da temere. Per quanto riguarda il lavoro, ricordatevi che "chi ben inizia è a metà dell'opera".

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Toro

Cari toro orggi dovete stare attenti alle relazioni con i nati sotto il segno dello scorpione. Questo è un momento in cui sentite il desiderio di rimproverare gli altri anche quelli a cui volete bene ma siate più cauti. Sul lavoro c'è incertezza a causa di Saturno e Uranio non favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli con l'aiuto della luna favorevole potrà vivere delle belle emozioni. Sul lavoro se dovete parlare con un capo fatelo ora perché è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021: Cancro

C'è un po' di agitazione nell'aria cari cancretti ma Luna e Venere danno una mano. Sul lavoro questo è un periodo importante anche grazie al supporto di pianeti come Giove. Una bella crescita professionale in vista.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 giugno 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione