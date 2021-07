Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Ariete

Cari ariete oggi vivrete un piccolo conflitto planetario. Da un lato Venere favorevole che aumenta le vostre emozioni e, dall'altro, una luna dissonante che crea qualche disagio. Sul lavoro è importante evitare di mettere fine a fruttuose collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Toro

Cari toro, evitate i conflitti almeno da oggi fino a domenica. Sul lavoro dovete evitare di fare scelte troppo azzardate. Per ora è meglio restare nella routine che avete e attendere prima di buttare tutto all'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la situazione non è stata delle migliori in passato ma ora siete finalmente pronti al cambiamento. Sul lavoro, invece, ci sono delle insicurezze da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, con la luna nel segno potrete vivere delle belle emozioni. Oggi e domani saranno giorni ideali per i sentimenti. Sul lavoro, preparatevi a ripartire alla grande.



