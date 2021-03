Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata decisiva per la carriera degli ariete che dovranno scegliere di fronte a un bivio. In amore ci sono grandi cambiamenti in arrivo e la cosa bella è che in tanti si renderanno conto che non è mai troppo tardi per farcela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021: Toro

Il toro dovrebbe aprofittare dell'influenza di Mercurio per far capire un concetto che gli sta a cuore. In amore potrebbe emergere un battibecco con il partner ma niente di troppo irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021: Gemelli

I gemelli accuseranno un po' di pressione da parte di qualcuno che che conta tanto per loro. Nel lavoro c'è qualcosa che sta cambiando ma dovrete cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2021: Cancro

Il segno del cancro deve trovare il coraggio di mettersi in gioco in amore. Qualcuno che considerata amico da molto potrebbe diventare qualcosa di più e per quanto riguarda il lavoro, tentetvi pronti perchè in serata potrebbe arrivare una chiamata importante.



