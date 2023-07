Chi ci sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2023? Gli attori più attesi

Sta per tornare uno degli eventi più attesi della città lagunare, la Mostra del Cinema che ogni anno porta al Lido di Venezia tutto il meglio del cinema internazionale. Dieci giorni di storie, emozioni, eventi, attori famosi e tanto altro ancora per un evento giunto oggi alla sua 80esima edizione. Ma, dopo l'annuncio dei film in concorso a Venezia80, c'è una sola domanda che tutti si stano facendo: chi ci sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2023? Quali saranno gli attori famosi che arriveranno al Lido di Venezia per presentare le loro nuove opere? Scopriamo insieme quali sono i nomi più attesi del Festival di Venezia 2023.

Gli attori più attesi al Festival di Venezia 2023

Tra gli attori più attesi all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ci sono alcuni dei nomi più importanti del panorama cinematografico italiano. Tra i confermati c'è senza dubbio la madrina di questa edizione del festival veneziano, la bond girl Caterina Murino. Tra gli altri attori che potrebbero arrivare sul red carpet ci sono alcuni abitué come Penepole Cruz e Adam Driver. Ma anche Bradley Cooper, Michael Fassbender, Emma Stone, Mike Ruffalo, Jessica Chastain, Liam Neeson,Willem Dafoe, Shailene Woodley, Joe Pesci, Ron Perlman, Lily James. Tra gli italiani attesi Alba Rohrwacher, Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea.