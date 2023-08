La storia misteriosa del "Casino degli spiriti" di Venezia

A Venezia c'è un palazzo molto prestigioso che tutti conoscono come il "Casino degli spiriti". Si trova nel sestiere di Cannaregio, tra la Madonna dell'Orto e Sacca della Misericordia, precisamente lungo la fondamenta Gasparo Contarini, e risale al XVI secolo. Fu costruito per conto della famiglia Contarini Dal Zaffo, da cui poi prende il nome e oggi ospita un istituto di carità, la Piccola Casa della Divina Provvidenza, ma in passato il palazzo veniva era un vero e proprio luogo di riti satanici e fatti misteriosi, per questo venne chiamato: "Casino degli Spiriti".

Si narra, infatti, che in questo luogo avesse sede una setta che organizzava riti satanici. In tanti, infatti, raccontano di aver visto, di notte, persone incappucciate con fiaccole in mano all'interno di questo palazzo. Si trattava di processioni che arrivavano dritte al Casino degli Spiriti dove presenziavano a misteriosi riti che, nella laguna circostante riecheggiavano con rumori strani e canti gregoriani.

Questo palazzo, infatti, secondo la tradizione era il ritrovo perfetto per fantasmi e spiriti irrequieti e la leggenda vuole che le tra le stanze di Palazzo Contarini Dal Zaffo ci sia il fantasma del pittore del '500 Luzzo che era solito frequentare questo luogo per incontri con Tiziano, Giorgione e Sandolino. Palazzo Contarini dal Zaffo, infatti, era un luogo d'incontro di nobili e artisti che proprio qui, oltre a discutere d'arte e letteratura, si incontravano con giovani prostitute. Una di loro si chiamava Cecilia e Luzzo si innamorò di lei anche se lei frequentava Giorgione.

Una notte, dopo aver bevuto un po' troppo, Luzzo prese un fucile, salì all'ultimo piano del palazzo e si uccise. Da quel giorno la sua anima innamorata e non corrisposta vaga libera tra le stanza del palazzo ancora in cerca d'amore.

Ma oltre ai fantasmi, anche fatti macabri sono legati a questo posto "infestato". Proprio nelle acque davanti al Casino degli Spiriti, infatti, fu ritrovato, ai tempi della fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre dei ragazzini si stavano facendo il bagno in quella zona, un baule con dentro un cadavere fatto a pezzi. Era quello di Linda Cimetta, na contrabbandiera bellunese che comprava sigarette per poi rivenderle al mercato nero. Essendo molto bella, le altre ragazze erano tutte gelose di lei e una notte, Linda scomparve finché fu trovata morta e fatta a pezzi nelle acque del Casino degli Spiriti. Da quel momento nessuno si è più tuffato in quelle acque.