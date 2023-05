Perché le cozze a Venezia si chiamano "peoci"?

In italiano si chiamano cozze ma ci sono alcuni posti in cui, questi molluschi dal guscio nero e dal sapore inconfondibile vengono chiamati con termini diversi. Se ad Ancona vengono identificati con la parola "moscioli", in altre zone d'Italia con il termine "muscoli" a Venezia, questi gustosissimi molluschi bivalvi, che vengono pescati nei mari Mediterraneo e Adriatico, assumono un nome decisamente più particolare. Nella città lagunare, infatti, le cozze vengono chiamate "peoci", cioè "pidocchi". Ma perché a Venezia le cozze si chiamano "peoci"? Cos'è che spinge i veneziani a definire le cozze dei veri e propri "pidocchi"? Scopriamolo insieme.

Perché a Venezia le cozze si chiamano "peoci"

Peocio, in dialetto veneziano significa "cozza" ma questo termine, oltre a indicare i molluschi dal guscio nero, è usato anche per definire i pidocchi in senso stretto, cioè gli insetti anopluri della famiglia dei pediculidi e non solo. In senso più ampio, infatti, la parola "paocio, indica anche persone che vivono da parassiti. In questo caso qualcuno può essere definito "peocio" o "peocioso", cioè una persona che non fa nulla per guadagnarsi da vivere e si lascia andare a vivere come se fosse un parassita.

Il legame tra il termine cozza e la parola peocio, cioè, pidocchio può essere ricercato nel fatto che la cozza è per antonomasia considerata un alimento "brutto" e che si diffonde molto facilmente, proprio come i parassiti che sono fastidiosi ma anche contagiosi per certi versi.

Peoci maschi e femmine, come riconoscerli

Riconoscere una cozza maschio da una femmina è semplicissimo. Basta aprire il guscio della cozza e guardare al suo interno. Se il colore del mollusco è arancione allora abbiamo di fronte un esemplare femmina. Se è giallo si tratta, invece, di una cozza, o peocio, maschio. Solitamente le più gustose sono le femmine.