Perché il martedì di fine Carnevale è chiamato "grasso"?

Oggi 21 febbraio è il cosiddetto martedì grasso, il giorno che conclude le festività del Carnevale che ogni anni, a Venezia, colorano la città di musica, feste, spettacoli, maschere e tanti coriandoli. Un martedì che prende il nome di "grasso", così come i giorni che lo precedono e che compongono la cosiddetta settimana grassa di Carnevale. Il martedì grasso precede il mercoledì delle ceneri che dà inizio alla Quaresima ma come mai assume questo appellativo? Da dove deriva questo nome con cui chiamiamo il martedì di fine Carnevale? Scopriamolo insieme.

La storia del Martedì "grasso"

Il fatto di chiamare l'ultimo martedì di Carnevale "grasso" è un fatto strettamente legato alla Religione. Secondo la tradizione, infatti, in questa giornata che metteva fine ai balordi del Carnevale, bisognava consumare tutti i cibi grassi rimasti in casa dalle feste che, poi, durante la Quaresima che iniziava il giorno dopo, non potevano essere più mangiati, tra questi cibi c'era anche la carne e tutti i dolci tipici del Carnevale come i galani, le castagnole e le fritole che venivano vendute dai fritoleri in ogni angolo della città calde e ricoperte di zucchero. E proprio per il fatto che questo giorno era dedicato ai cibi grassi che iniziò a essere chiamato sia in Italia ma anche in altri posti come la Francia, martedì grasso.