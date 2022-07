Oggi inizia luglio, uno dei mesi più attesi dell'anno sinonimo di vacanze, caldo, spiaggia, fine della scuola e tanto divertimento. A Venezia, poi, luglio vuol dire Festa del Redentore, sagre, cinema all'aperto e tanti eventi da godersi sotto le stelle della città più bella del mondo. Ma vi siete mai chiesti perché luglio si chiama proprio così? Qual è l'etimologia di questa parola che da oggi useremo spesso ma di cui, magari, non sappiamo l'origine? Scopriamolo insieme in questo viaggio etimologico alla scorperta del perché luglio si chiama "luglio".

Perché luglio si chiama così? Ecco il motivo

A dare origine al nome del mese di luglio è uno dei personaggi più importanti della storia, Giulio Cesare (Gaius Iulius Caesar) che nacque proprio in questo mese dell'anno. Il console, oratore, scrittore, politico, militare (e potremmo andare avanti per un bel po') tra le sue tante imprese, ha contribuito alla realizzazione del calendario così come lo intendiamo oggi. È, infatti, grazie a Cesare che per noi un anno conta 365 giorni e che inizia a gennaio (Ianaurius), mese dedicato al dio Giano che sognava il passaggio da un anno a un altro. Fu proprio Giulio Cesare, infatti, a creare il calendario giuliano, nel 46 a.C., secondo il ciclo delle stagioni di Sosigene, un astronomo greco. Anche l'anno bisestile ogni quattro anni è tutta opera sua. Ed è per questo che Marco Antonio, dopo la morte di Giulio Cesare, ha deciso di dedicare al console romano un mese dell'anno, denominandolo in suo onore, e si tratta proprio di luglio, il mese in cui era nato che passò da Quintile, in latino Quintilis (cioè "quinto" mese dell'anno secondo il calendario romano di 10 mesi che iniziava con marzo e finiva con dicembre) a Iulius, per Giulio (Iulius) Cesare.

Oggi noi seguiamo il calendario gregoriano, stabilito nel 1582 da Papa Gregorio XIII, versione successiva (e leggermente modificata) del calendario giuliano in cui, però, resta ancora la denominazione di luglio per il mese dedicato a Giulio Cesare.