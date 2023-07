Perché Venezia si chiama la Serenissima?

Quante volte avrete sentito persone riferirsi a Venezia come "la Serenissima"? Sicuramente molte. Questo appellativo, infatti, veniva dato a Venezia in passato ma è utilizzato ancora oggi per chiamare la città che galleggia sull'acqua. Ma perché Venezia veniva - e viene ancora oggi - chiamata proprio "Serenissima"? Ci sono diverse spiegazioni. Una è legata alla figura del doge che, ai tempi della Repubblica di Venezia, governava la città. Il doge, infatti, era il capo di stato e di governo la cui carica nacque nel 697 e durò fino alla caduta della Repubblica, il 12 maggio 1797 e si narra venisse proprio definito "serenissimo" da tutti. Di conseguenza, la città che governava, quindi Venezia, era definita "serenissima" proprio come lui.

Secondo un'altra teoria, però, a dare a Venezia l'appellativo di "serenissima" era il fatto che la Repubblica veneziana era una grande potenza dei mari sempre all'avanguardia dal punto di vista nautico ma anche politico che regnava incontrastata e in cui si viveva in totale stabilità economica e sociale. Proprio per questo e per la ricchezza che aveva, vivere a Venezia voleva dire vivere in totale serenità. E non solo. Si narra che i veneziani erano tra i popoli più ospitali nei confronti degli stranieri che arrivavano in città da tutte le parti del mondo e che il suo sistema di giustizia era talmente buono che chiunque arrivava in città sapeva di poter stare "sereno" in un clima di totale pace e sicurezza. Così, Venezia è diventata la città "serenissima".

Non c'è, a oggi, certezza sul motivo reale per cui Venezia si chiami la Serenissima anche se la teoria più quotata è quella legata alla figua del doge.