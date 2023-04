La storia della Pietra del Bando di Piazza San Marco

Si trovava in Piazza San Marco, ai piedi del Campanile di San Marco, sul lato destro della loggetta di Sansovino e aveva una fuzione molto importante ai tempi della Serenissima, quella di ospitare le teste tagliate dei criminali condannati a morte. Stiamo parlando della cosiddetta "pietra del bando", una colonna di epoca medievale presente non solo a Venezia ma anche in altre città italiane tra cui Udine, che nella città lagunare era importantissima e posizionata in un angolo della basilica che si affacciava su piazzatta San Marco.

Oggi, questa pietra, non esiste più in quanto fu distrutta dal crollo del campanile di San Marco, nel 1902, e fu proprio grazie a lei se la basilica si salvò dalla distruzione in quanto questa colonna riuscì a bloccare la diffusione delle macerie e prevenire un disastro artistico che sarebbe stato devastante per la città di Venezia. All'epoca si parlò di un vero e proprio miracolo.

La cosiddetta pietra del bando era formata da un tronco di colonna di porfido, una roccia ignea di origine vulcanica, e trsportata a Venezia, presumibilmente dalla Siria nel 1256 e usata anche per bandire le leggi ai tempi della Repubblica. Quindi, questa pietra, aveva una doppia funzione, quella di mostrare al popolo che il sistema giudiziario veneziano era efficace e dall'altro quella di identificare e rendere pubblica l'identità dei criminali.

L'altra pietra del bando, presente ancora oggi a Venezia, si trova a Rialto e veniva usata per proclamare le leggi. Oggi la si ricorda per la statua posta proprio sotto la colonna, il cosiddetto Gobbo di Rialto.