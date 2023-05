Venezia, oltre a essere la città dei canali, delle calli, dei palazzi antichi e delle porte d'acqua è anche la città dei ponti. Ebbene sì perché le varie calli del storico di Venezia sono collegate tra loro da un numero elevatissimo di ponti fatti in legno, in pietra o di ferro. Alcuni più semplici, altri più particolari, alcuni con parapetti molto speciali, come quello dedicato a Vittorio Emanuele, o altri più "spogli" come il ponte senza parapetto nel sestiere di Cannaregio. I ponti di Venezia raccontano storie, sono luoghi di passaggio, luoghi che ancora oggi tramandano un pezzo della storia della Serenissima, basta pensare al ponte della paglia dove in passato, veniva scaricata la paglia, sono luogo di leggende, curiosità, tradizioni e hanno un fascino senza tempo.

La storia del ponte del diavolo di Torcello

Ma tra tutti i ponti di Venezia, alcuni più noti altri sconosciuti, alcuni che attraversano i canali e altri che fungono da passaggio da una calle all'altra, qual è il ponte più antico di tutti?

È una domanda che tutti i turisti si pongono quando arrivano nella città lagunare e si ritrovano a dover fare i conti con tantissimi scalini da attraversare, ma anche i veneziani che, tutti i giorni, di questi ponti, ne passeranno tantissimi. Qual è, dunque, il ponte più antico di tutti? Il primo vero collegamento tra un lato e l'altro della città? Scopriamolo insieme.

Qual è il ponte più antico di Venezia

Il ponte più antico di Venezia non è il ponte di Rialto come tutti potrebbero pensare bensì un altro ponte che si trova, però, sempre nella zona di Rialto, che è la più antica della città in quanto luogo del primo insediamento cittadino. Questo ponte è in legno e si trova dalle parti della pescheria di Rialto ed è il ponte che, se attraversato, porta in uno dei ristoranti più antichi di Venezia, l'Antica Trattoria Poste Vecie.