San Valentino a Venezia, due luoghi romantici dove andare assolutamente

Venezia si sa è la città più romantica del mondo. Passeggiare tra le calli di una città che si erge sull'acqua e non restare incantati dalla sua arte, storia, magia è praticamente impossibile. Ogni angolo della città trasuda romanticismo, provoca incanto, illumina il cuore e quale giorno migliiore se non San Valentino per godere di tutta la bellezza che solo Venezia sa regalare? Se siete degli inguaribili romantici e avete voglia di trascorrere una giornata veneziana tutta dedicata all'amore in compagnia del/della vostra partner allora questo articolo è per voi perché ci sono due luoghi che, nel giorno degli innamorati, non possono non essere visti, a Venezia. Due luoghi suggestivi che tramandano storie leggendarie e tutte dedicate all'amore. Ecco quindi, dove andare e cosa fare assolutamente a Venezia il 14 di febbraio.

Passare sul ponte de le meravegie a San Trovaso

Il giorno di San Valentino non si può non passare sul ponte de le meravegie a San Trovaso e ricordare la storia d'amore tra Maria e un giovane barcaiolo. Maria era la più bruttina delle sue sette sorelle tutte bellissime e corteggiate da tutti i giovani veneziani. Abitava di fronte al ponte de le meravegie, che prendeva il nome da quello della sua famiglia, e non veniva mai considerata da nessuno per il suo aspetto fisico. Un giorno, un giovane barcaiolo, bravo nelle regate, che si recava spesso a casa di Maria tra i tantissimi spasimanti, si ammalò e non riuscì più a vogare. Nessuno riusciva a capire cosa gli fosse accaduto, neanche i medici e, lui, così, iniziò a pensare di essere stato vittima di un sortilegio, un malocchio lanciato proprio da Maria che era segretamente innamorata di lui e gelosa delle sue sorelle.

Arrabbiato, il giovane andò a casa sua e trovò Maria in ginocchio a pregare davanti a un crocifsso rendendosi subito conto che la giovane non era una strega ma stava pregando per la sua salute. Così, lei gli dichiarò il suo amore e colpito dalla bellezza delle parole, il giovane, si innamorò di Maria tralasciando l'aspetto fisico che ormai non contava più nulla per lui. Grazie a questo amore, il giovane guarì e tornò a gareggiare vincendo la regata e la stessa Maria diventò una bellissima ragazza grazie all'amore. I due si sposarono e vissero felici e contenti.

Toccare il cuore rosso di pietra a Castello

Uno dei luoghi più romantici di Venezia è, senza dubbio, il sottoportego dei Preti, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni in Bragora, che conserva un cuore in pietra rossa che se toccato promette di far avverare i propri desideri d'amore entro l'anno. Un cuore porta fortuna protagonista di un'antica leggenda su una storia d'amore struggente e affascinante, quella tra un pescatore e una sirena.

Si narra, infatti, che un giovane pescatore di nome Orio, a Malamocco, sentì, mentre stava pescando, la voce di una donna chiedere aiuto. Nella sua rete da pesca, infatti, era impigliata una sirena, Melusina. L'amore fu a prima vista e talmente forte che lei decise di lasciare il mare andando a vivere sulla terra insieme a lui. Tra i due, però, c'era un patto. Orio doveva restare fuori casa tutti i basati fino al giorno del loro matrimonio. Il patto fu rispettato dal pescatore solo fino a quando, divorato dalla curiosità e spinto anche dalla gelosia, tornò a casa e trovò sua moglie nelle vesti di un serpente. Si trattava di un maleficio che si sarebbe rotto solo con il matrimonio e, infatti, dopo il "sì", i due ebbero tre figli e sembrava che tutto fosse perfetto. Ma c'era una sorpresa. Melusina si ammalò, morì e lasciò il marito e i figli da soli. Lui era in totale difficoltà nel doversi prendere cura della casa e del laoro ma, inspiegabilmente, ogni volta che rientrava a casa, trovava tutto in ordine. Un giorno, però, tornato a casa prima del solito, trovò in cucina un serpente e colto dalla paura lo uccise. Da quel momento, la casa non fu mai più in ordine e Orio capì subito di aver ucciso sua moglie con le sue stesse mani. In ricordo di questo amore stuggente venne posto un cuore di pietro proprio dove abitavano Orio e Melusina. Il cuore si trova lì ancora oggi pronto a portare fortuna a tutti gli innamorati.