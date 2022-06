Oggi inizia l'estate ed è il giorno più lungo dell'anno

Oggi inizia ufficialmente l'estate! Il 21 giugno, infatti, è il primo giorno della bella stagione nell'emisfero boreale (mentre nell'australe si darà il via all'inverno). Una data segnata dal solstizio d'estate, che si verifica oggi stesso alle 11.13 e dà il via a una giornata davvero speciale, la più lunga dell'anno in quanto quella con più ore di luce di qualsiasi altro giorno (15 ore e 14 minuti). Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cos'è il solstizio d'estate, perché può verificarsi in giorni diversi e qual è il suo significato.

Solstizio d'estate: cos'è e quando si verifica

Il solstizio d'estate segna l'inizio della stagione del mare, del caldo e delle vacanze ed è anche il giorno più lungo dell'anno. Dal 22 giungo, infatti, le ore di luce iniziano a diminuire sempre più.Il solstizio è un fenomeno astrologico che non è fisso ma può cadere tra il 20 e il 21 giugno a seconda degli anni e ha sempre un orario preciso in cui avviene. Dipende tutto dall'inclinazione della Terra (23°27′) rispetto al piano dell'orbita durante il suo moto di rivoluzione. Il sole, così, raggiunta la massima altezza sull'orizzonte, illumina l'emisfero boreale per il maggior numero di ore dell'anno regalando a questa giornata il potere di essere la più lunga di tutto l'anno.

Cosa significa la parola solstizio

La parola solstizio deriva dal latino solstitium formata da sol, cioè "sole" e il verbo sistere, che sta per "fermarsi" e indica il fatto che, in questa giornata, il sole si ferma e raggiunge la sua altezza massima rispetto all'equatore. Dopo, inizierà a scendere finché raggiungerà l'altezza più bassa, nel solstizio d'inverno, cioè il giorno più corto dell'anno.

Le date dei prossimi solstizi d'estate