Il primo serial killer della storia è veneziano

Lo sapevate che quello che viene considerato il primo serial killer della storia era veneziano? Ebbene sì, è proprio a Venezia che nasce il primo assassino seriale. Di chi si tratta? Di un macellaio di nome Biagio, Biagio Cargnio, un famoso luganegher, cioè un salsicciaio con una bottega in Riva De Biasio, nel sestiere di Santa Croce. Il negozio di questo macellaio era uno dei più frequentati della città nella Venezia del '500 e il suo sguazeto alla Biagio era una specialità di cui i veneziano non riuscivano a fare a meno per quella carne così morbida che si scioglieva in bocca. Tutti andavano nella bottega di Biagio per il suo guazzetto ma nessuno era a conoscenza del fatto che la carne utilizzata da Biagio era umana.

A scoprire il piccolo segreto di Biagio fu un operaio che, mentre stava mangiando il famoso guazzetto, si trovò in bocca quello che credeva fosse un ossicino ma che, in realtà, era un vero e proprio dito umano. Si trattava della falange, probabilmente di un bambino con ancora un pezzo di unghia attaccata. Sconvolto, l'uomo, andò subito a denunciare il macellaio presso le autorità cittadine e fu così che si scoprì che il retro della bottega di Biagio era pieno di resti di bambini e quello stesso macellaio altro non era che un vero e proprio serial killer.

Biagio, infatti, confessò i suoi reati e ammise che il segreto della morbidezza della sua carne era appunto il fatto che fosse carne di bambini. A questo punto Biagio venne condannato a morte ma prima di morire venne legato a un cavallo e trascinato per la città fino davanti alla sua bottega dove gli vennero tagliate le mani. Subito dopo fu portato tra le colonne di piazza San Marco e decapitato.

Il suo corpo, poi, come da tradizione venne tagliato in quattro e messo in mostra in quattro parti della città appeso a delle forche. La sua bottega venne poi rasa al suolo e la riva dove si trovava prese il nome di Riva de Biasio.