Proposta di matrimonio a sorpresa alla Nave de Vero sulle note di Gigi D'Alessio

Il Centro Commerciale Nave de Vero a Marghera ha fatto da sfondo a una romanticissima proposta di matrimonio a sorpresa sulle note di “Si te sapesse dicere” di Gigi d’Alessio. Un momento inaspettato ed emozionante che ha raccolto attorno a sé tantissime persone che hanno festggiato la lieta notizia insieme ai due innamorati. A fare la proposta alla sua fidanzata è stato Stefano, il pizzaiolo del ristorante-pizzeria “Don Peppe” presente proprio nell’area ristorante di Nave de Vero che ha scelto il suo posto di lavoro per chiedere alla sua dolce metà di diventare sua moglie.

“È stato un onore scoprire che uno dei nostri dipendenti ha scelto proprio il suo luogo di lavoro per creare l’atmosfera giusta per la sua proposta di matrimonio - ha dichiarato Giulia Porcu, la nuova direttrice del Centro -. Siamo orgogliosi di essere considerati un luogo in cui si sta bene, e sono anche contenta che questo sia avvenuto durante Marea”.

La proposta di matrimonio di Stefano, infatti, è avvenuta durante l'evento Marea del Centro Commerciale di Marghera, che si è svolto per tutto il primo semestre del 2023 ogni giovedì sera nella food court del punto commerciale di Nave de Vero creando un luogo sofisticato e rilassato in cui fare un aperitivo accompagnato da musica, performance e cocktail di qualità. .

Marea, con questa proposta di matrimonio, ha concluso la stagione e dato appuntamento all’autunno 2023.