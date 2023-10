Torna l'autunno e tornano gli appuntamenti con gli sconti online più attesi dell'anno. Dopo aver parlato del Black Friday ci spostiamo sull'altra giornata che permette alle persone di acquistare prodotti a prezzi stracciatissimi. Parliamo del cosiddetto Cyber Monday, la giornata dedicata agli sconti in campo elettronico. Nata negli Stati Uniti, piuttosto di recente, questa giornata dedicata agli acquisti online con prezzi ribassati è diventata una ricorrenza attesissima anche dagli italiani che aspettano, ogni anno, questo "lunedì cibernetico" per comprare elettrodomestici, tecnologia, telefonia e tanto altro. Ma quando cade il Cyber Monday in questo 2023? Qual è il giorno da segnare in calendario per i propri acquisti tecnologici? Scopriamolo insieme.

Quando è il Cyber Monday 2023

Il Cyber Monday cade sempre di lunedì anche se ogni anno la sua data cambia. Ciò che non cambia è che questa giornata è sempre strettamente legata a quella del Black Friday. Il Cyber Monday, infatti, cade il lunedì successivo al Black Friday. Questo 2023 il Cyber Monday sarà lunedì 29 novembre, esattamente il lunedì dopo il Balck Friday 2023 che cadrà, invece, il 24 novembre.