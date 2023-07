Saldi estivi, ecco quando iniziano in Veneto

Inizia luglio e c'è già aria di saldi. Sta per arrivare uno dei periodi dell'anno più amati dagli amanti dello shopping, quello dei saldi estivi che permetteranno agli appassionati di moda, e non solo, di potere acquistare i propri capi preferiti o semplicemente abiti per rinnovare il guardaroba, in vista della nuova stagione, a prezzi ribassati. Se anche voi vi state chiedendo quando inizieranno i saldi estivi 2023 in Veneto, ecco la data esatta in cui i negozi di tutta la regione inizieranno a esibire l'insegna "saldi" e a proporre le proprie collezioni a prezzi scontatissimi.

Quando iniziano i saldi in Veneto

I saldi estivi in Veneto inizieranno il 6 luglio 2023. A differenza dell'anno scorso, il primo giorno di saldi estivi in Veneto sarà un giovedì e non un sabato dato che scegliere il 1 luglio come giorno per l'inizio degli sconti di questo 2023 sarebbe stato troppo anticipato rispetto al solito. Così sarà il 6 luglio il primo giorno per poter fare acquisti al 50% e oltre nelle città venete come Venezia, Padova, Verona, Treviso ecc.

Quando finiranno i saldi estivi 2023

I saldi in Veneto per questa estate 2023 dureranno 8 settimane. L'ultimo giorno per fare acquisti a prezzi stracciati sarà quindi il 31 agosto 2023.