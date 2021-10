Torna l'ora solare. Ecco quando spostare e lancette

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre torna l'ora solare. Ad autunno già avviato, infatti, le lancette dell'orologio si sposteranno di un'ora indietro per restare in questa posizione fino all'ultimo weekend del mese di marzo, nello specifico il 27 marzo del 2022, quando torneranno a segnare, di nuovo, l'ora legale. Come accade ormai da anni, i dispositivi elettronici segneranno automaticamente l'ora esatta mentre gli orologi analogici avranno bisogno di essere modificati manualmente.

Con il passaggio all'ora solare si dormirà un'ora in più ma le giornate sembreranno più corte. Il cambio d'ora porta con sè sempre qualche conseguenza a livello psicofisico nelle persone in quanto provoca un cambiamento di ritmo improvviso a cui ci si deve abituare con il tempo. Potrebbero, quindi, insorgere sensazioni di stress, stanchezza e spaesamento, soprattutto nei primi giorni di cambio orario.



Nell'agosto 2018 era stato proposto di abolire il cambio dell'ora ma non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento, in Italia, vige ancora il cambio dell'ora.